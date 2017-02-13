Шесть линий метро свяжет скоростной автобус

Новый полуэкспрессный маршрут, который запустят в столице в ближайшее время, свяжет между собой шесть линий метро — Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую. Автобус № 908 будет ходить от станции метро «Каширская» до станции «Филёвский парк» с интервалами 5−10 минут.

«Сейчас на участке трассы будущего полуэкспресса от метро “Филёвский парк” до “Профсоюзной” ездит автобус № 130 со всеми остановками. Однако именно скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется наибольшим спросом у москвичей, поэтому мы решили запустить новый полуэкспрессный маршрут», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как пояснил заммэра, маршрут автобуса пройдёт по Каширскому шоссе, Коломенскому проезду, Нахимовскому и Ломоносовскому проспекту, а также Минской улице. Таким образом, он свяжет шесть линий Московского метрополитена (Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую) и обеспечит новую хордовую транспортную связь для жителей города.

Сейчас в Москве работают девять полуэкспрессных маршрутов. Два из них — № 906 («1-й микрорайон Щербинки» — «Метро “Улица Академика Янгеля”») и № 911 («Метро “Саларьево”» — «Аэропорт Внуково») — запустили в прошлом году. Сейчас по будням ими пользуются уже порядка 10 тысяч горожан.

Автобусы следуют по выделенным полосам с минимальным числом остановок. Ежедневно полуэкспрессами пользуются около 125 тысяч пассажиров. Внешне они не отличаются от обычных автобусов, в них действуют все городские проездные билеты и льготы.

Полуэкспрессные автобусные маршруты Москвы: