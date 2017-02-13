Тигренок Шерхан ищет новых друзей
Знакомства и первая прогулка в Парке хищников состоялись в начале февраля.
Знакомства и первая прогулка в Парке хищников состоялись в начале февраля.
Тигрёнка Шерхана, сына тигра Амура из Приморского
Енотовидные собаки сохраняли нейтралитет: они настороженно наблюдали за полосатым маленьким хищником, но не убегали от него.
Лисы и красные волчата тигрёнка побаивались. При его приближении они убегали в дальний конец Парка.
Дальневосточный лесной кот вообще не понял, кто такой тигр, — и только опасливо шипел на Шерхана.
Для маленького гостя повесили лакомство — кусочек мяса. Учуяв запах пищи, он ловко взобрался на дерево и там пообедал.
Сейчас тигрёнок днём находится в Парке хищных зверей, общается с его обитателями, а ночь Шерхан коротает в своем тёплом убежище.
«С Шерханом можно сфотографироваться, стоя или присев рядом. А вот трогать подрастающего хищника не стоит — у него есть и зубы, и когти», предупреждают сотрудники