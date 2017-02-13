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03:30 (мск), источник: VLADNEWS

Тигренок Шерхан ищет новых друзей

Знакомства и первая прогулка в Парке хищников состоялись в начале февраля.

Тигрёнка Шерхана, сына тигра Амура из Приморского сафари-парка, в начале февраля пустили на прогулку в Парк хищников. Полосатому новичку очень понравилась бесстрашная барсучиха Катюха: она ходила рядом с тигрёнком, нисколько его не опасаясь, а тот то и дело норовил с ней поиграть. Шерхан пытался задеть её лапой, но барсучиха огрызалась и шла дальше своим путём, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу сафари-парка.

Енотовидные собаки сохраняли нейтралитет: они настороженно наблюдали за полосатым маленьким хищником, но не убегали от него.

Лисы и красные волчата тигрёнка побаивались. При его приближении они убегали в дальний конец Парка.

Дальневосточный лесной кот вообще не понял, кто такой тигр, — и только опасливо шипел на Шерхана.

Для маленького гостя повесили лакомство — кусочек мяса. Учуяв запах пищи, он ловко взобрался на дерево и там пообедал.

Сейчас тигрёнок днём находится в Парке хищных зверей, общается с его обитателями, а ночь Шерхан коротает в своем тёплом убежище.

«С Шерханом можно сфотографироваться, стоя или присев рядом. А вот трогать подрастающего хищника не стоит — у него есть и зубы, и когти», предупреждают сотрудники сафари-парка посетителей.

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