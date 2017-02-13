ТОФ отсудил у мэрии Владивостока курортную землю
Военные прокуроры ТОФ во Владивостоке вернули из незаконного владения участки, отнесенные к землям Минобороны. Как выяснило ИА Дейта, стоимость земли превышает 10 млн руб.
Военные прокуроры ТОФ во Владивостоке вернули из незаконного владения участки, отнесенные к землям Минобороны. Как выяснило ИА Дейта, стоимость земли превышает 10 млн руб.
Как сообщили в Главной военной прокуратуре, речь идет о двух участках в границах ведомственного дома отдыха «Сокол» общей площадью почти три тысячи квадратных метров.
При проверке выяснилось, что
Военный прокурор флота Сергей Скребец обратился с исками в Советский районный суд Владивостока об истребовании земель из незаконного владения.
«Суд признал убедительными доводы истца и возвратил объекты недвижимости государству», — уточняется в сообщении.