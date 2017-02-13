ТОФ отсудил у мэрии Владивостока курортную землю

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, речь идет о двух участках в границах ведомственного дома отдыха «Сокол» общей площадью почти три тысячи квадратных метров.

При проверке выяснилось, что из-за недостоверных кадастровых сведений городская администрация выделила эти участки под дачную застройку, хотя не имела на это никакого права.

Военный прокурор флота Сергей Скребец обратился с исками в Советский районный суд Владивостока об истребовании земель из незаконного владения.

«Суд признал убедительными доводы истца и возвратил объекты недвижимости государству», — уточняется в сообщении.