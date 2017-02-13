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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

Жители Владивостока начинают готовиться к Тотальному диктанту

Мероприятие состоится 8 апреля по всему миру.

Во Владивостоке начинаются бесплатные курсы по русскому языку, которые проводятся в рамках акции «Тотальный диктант», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. На курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности.

Слушателям подготовительных курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта-2017, поэтому у слушателей будет больше шансов получить отличную оценку на диктанте.

«Подготовительные курсы Тотального диктанта — это уникальная современная интерактивная образовательная программа, подготовленная лучшими российскими специалистами в области русского языка. Программа подходит абсолютно для всех, каждый, кто хочет улучшить свои навыки владения русским языком, может сделать это абсолютно бесплатно, под руководством лучших преподавателей Владивостока и с максимальной эффективностью», — рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Готовиться к Тотальному диктанту горожане смогут сразу на двух площадках — во ВГУЭС и ДВФУ. Занятия в ДВФУ начнутся 18 февраля и будут проходить каждую субботу в кампусе на острове Русском, корпус D, аудитория D346, с 13:30 до 15:00.

ВГУЭС начнет проводить подготовительные курсы 3 марта и далее каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457 (центральный вход, четвертый этаж).

Вход в университеты для слушателей курсов будет осуществляться без предварительной записи, однако при себе обязательно нужно будет иметь паспорт.

Напомним, что Владивосток в шестой раз присоединится к международной акции, которая пройдет 8 апреля 2017 года в сотнях городов по всему миру. Каждый желающий сможет добровольно написать диктант, проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филологов. По традиции текст диктанта специально напишет один из современных российских писателей, имя которого пока сохраняется втайне.

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