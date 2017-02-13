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03:13 (мск), источник: RIGMA.INFO

Мы начали подготовку к чемпионату мира по хоккею с мячом — Федосов

В Хабаровск доставлен флаг мирового первенства.

В Хабаровск доставлен флаг Чемпионата мира по хоккею с мячом. В торжественной церемонии передачи главного символа соревнований, которая прошла в шведском городе Сандвикен, принял участие заместитель председателя правительства края Александр Федосов.

Его встречали в аэропорту краевого центра поклонники русского хоккея. До официального открытия турнира по поручению губернатора края флаг будет выставлен в арене «Ерофей», чтобы каждый желающий смог его увидеть.

— Мы начали подготовку к Чемпионату мира по бенди. Главный символ турнира уже доставлен в Хабаровск. Предстоящие в 2018 году соревнования ждут не только болельщики этого вида спорта, но и все жители края. Уверен, мы проведем Чемпионат достойно, на таком же высоком организационном уровне, как и предыдущий. Что касается флага, то по особому распоряжению губернатора он будет размещен в «Ерофее» в свободном доступе для всех желающих, — сказал Александр Федосов.

Напомним, регион уже в третий раз получил право принять Чемпионат мира по бенди. С инициативой его проведения в Хабаровске в 2018 году выступил губернатор Вячеслав Шпорт. Заявка от края по итогам конкурса была поддержана на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ.

 Уже определена дата проведения игр Чемпионата группы «А». Они состоятся в Хабаровске в период с 29 января по 4 февраля 2018 года в «Арене «Ерофей».

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