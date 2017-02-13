Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе

На Алтае произошла катастрофа вертолета Robinson-66, который управлял пилот Дмитрий Ракитский, инструктор губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на межрегиональную общественную организацию пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, борт под управлением пилота Дмитрия Ракитского упал в Телецкое озеро Республики Алтай. По предварительным данным, на борту находилось 5 человек.

В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы. О судьбе находившихся на борту людей пока не известно. В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию происшествия.

Также сообщается, что полет вертолета Robinson R66 не был экскурсионным. Разрешений на взлет не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер. «Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших лётчиков России, — говорится в сообщении. — Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолёта, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия.»

Напомним, именно Дмитрий Ракитский в 2013 году обучал пилотированию вертолета губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.