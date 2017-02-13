Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
На борту вертолета Robinson-66 было пять человек.
На борту вертолета Robinson-66 было пять человек.
На Алтае произошла катастрофа вертолета Robinson-66, который управлял пилот Дмитрий Ракитский, инструктор губернатора Приморья Владимира Миклушевского.
Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на межрегиональную общественную организацию пилотов и
В настоящий момент ведутся
Также сообщается, что полет вертолета Robinson R66 не был экскурсионным. Разрешений на взлет не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер. «Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший
Напомним, именно Дмитрий Ракитский в 2013 году обучал пилотированию вертолета губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.