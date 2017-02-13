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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

С 1 февраля сайт «НаДальнийВосток. РФ» посетили более 2,36 млн раз

Больше всего запросов к сайту «НаДальнийВосток. РФ» было у интернет-пользователей из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия). Об этом ИА Дейта сообщили в Минвостокразвития.

Источник: Reuters

Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины — более 7,3 тысяч, из США — свыше 5,8 тысяч, из Германии — почти 5 тысяч. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь. Это как люди, находящиеся в командировках, так и соотечественники, проживающие за рубежом.

Возраст большинства посетителей — 25−34 года (44,3%). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (почти 30%).

Работа сайта «НаДальнийВосток. РФ» носит стабильный характер. Технические службы поддержки Росреестра работают в круглосуточном режиме. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит ежечасный мониторинг работоспособности портала.

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