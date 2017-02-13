Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Уссурийске

Активисты приморского отделения Общероссийского народного фронта в рамках мониторинга исполнения «майских указов» и поручений президента установили, что в одном из многоквартирных домов Уссурийска из-за многолетнего отсутствия ремонта возникли протечки и промерзание межпанельных швов на фасаде.

Как сообщил активист ОНФ Сергей Косенко, представители Народного фронта выехали на место, осмотрели дом, пообщались с жильцами и установили, что, действительно, в многоквартирном жилом пятиэтажном панельном доме по ул. Мурзинцева промерзают межпанельные швы на фасаде здания у одного из подъездов.

«В одной из квартир проживает ветеран Великой Отечественной войны, 93-летний мужчина, квартира которого серьезно пострадала из-за промерзания швов на внешней стене, круглогодичных протечек и нарушения герметичности. Необходимо как можно скорее восстановить герметичность и теплоизоляцию стены дома и обеспечить восстановление нормативного уровня температуры и влажности в квартире ветерана. Пока местная управляющая компания не дала ветерану никаких разъяснений на его жалобы по данному поводу и не торопилась исправить ситуацию, которая возникла из-за отсутствия должного контроля за проведением текущего ремонта ветшающего жилфонда», — подчеркнул Косенко.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, представители Общероссийского народного фронта уже провели встречу с руководством администрации Уссурийского городского округа, в ходе которой чиновники пообещали устранить нарушения к 23 февраля и обеспечить герметизацию межпанельных швов на фасаде данного дома.

«Вопрос находится на контроле регионального штаба Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ проследят, чтобы стена дома в Уссурийске была отремонтирована и загерметизирована в ближайшее время. Со своей стороны, региональный штаб Общероссийского народного фронта продолжает вести мониторинг состояния жилого фонда на территории Приморского края», — отметил Косенко.