Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Уссурийске
Активисты ОНФ добиваются ремонта дома в Уссурийске, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Об этом ИА Дейта сообщили в
Активисты ОНФ добиваются ремонта дома в Уссурийске, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Об этом ИА Дейта сообщили в
Активисты приморского отделения Общероссийского народного фронта в рамках мониторинга исполнения «майских указов» и поручений президента установили, что в одном из многоквартирных домов Уссурийска
Как сообщил активист ОНФ Сергей Косенко, представители Народного фронта выехали на место, осмотрели дом, пообщались с жильцами и установили, что, действительно, в многоквартирном жилом пятиэтажном панельном доме по ул. Мурзинцева промерзают межпанельные швы на фасаде здания у одного из подъездов.
«В одной из квартир проживает ветеран Великой Отечественной войны, 93-летний мужчина, квартира которого серьезно пострадала
Как сообщили в региональном штабе ОНФ, представители Общероссийского народного фронта уже провели встречу с руководством администрации Уссурийского городского округа, в ходе которой чиновники пообещали устранить нарушения к 23 февраля и обеспечить герметизацию межпанельных швов на фасаде данного дома.
«Вопрос находится на контроле регионального штаба Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ проследят, чтобы стена дома в Уссурийске была отремонтирована и загерметизирована в ближайшее время. Со своей стороны, региональный штаб Общероссийского народного фронта продолжает вести мониторинг состояния жилого фонда на территории Приморского края», — отметил Косенко.