Каждый второй получатель дальневосточного гектара планирует построить на участке свой дом

Каждый второй житель России, который воспользовался правом получения бесплатного гектара и уже решил, как использовать свой участок, планирует построить на этой земле собственный дом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Сейчас порядка 15% заявок граждан — это коллективные заявки, люди планируют создавать поселения, жить на земле. Во многих субъектах уже есть и появляются в качестве резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток предприятия, занимающиеся изготовлением домов. В соответствии с имеющейся статистикой мы видим, что каждый второй из определившихся с использованием земельного участка планирует построить свой дом», — сообщила руководитель центра методологии жилищных программ Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Мария Полякова.

В АРЧК считают, что дополнительным стимулом для развития жилищного строительства и рынка жилья должно стать появление «дальневосточных разделов» в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и в программе Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Напомним, что с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России.

По данным сайта надальнийвосток.рф по состоянию на 6 февраля в уполномоченные органы поступило более 50 тысяч заявлений на получение бесплатного гектара, из них свыше 11 тысяч было подано в первые дни февраля.