Каждый второй получатель дальневосточного гектара планирует построить на участке свой дом
Такую статистику приводит Агентство по развитию человеческого капитала.
Такую статистику приводит Агентство по развитию человеческого капитала.
Каждый второй житель России, который воспользовался правом получения бесплатного гектара и уже решил, как использовать свой участок, планирует построить на этой земле собственный дом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
«Сейчас порядка 15% заявок граждан — это коллективные заявки, люди планируют создавать поселения, жить на земле. Во многих субъектах уже есть и появляются в качестве резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток предприятия, занимающиеся изготовлением домов. В соответствии с имеющейся статистикой мы видим, что каждый второй из определившихся с использованием земельного участка планирует построить свой дом», — сообщила руководитель центра методологии жилищных программ Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Мария Полякова.
В АРЧК считают, что дополнительным стимулом для развития жилищного строительства и рынка жилья должно стать появление «дальневосточных разделов» в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и в программе Агентства ипотечного жилищного кредитования.
Напомним, что с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России.
По данным сайта надальнийвосток.рф по состоянию на 6 февраля в уполномоченные органы поступило более 50 тысяч заявлений на получение бесплатного гектара, из них свыше 11 тысяч было подано в первые дни февраля.