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05:31 (мск), источник: VLADNEWS

Приморье проверят на безопасность

Тематические рейды пройдут с февраля по март.

Рейды «Территория безопасности», направленные на предупреждение первых проб наркотиков подростками и вовлечение молодежи в незаконный оборот, пройдут в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Мероприятия пройдут в два этапа: 1 этап — с 16 по 25 февраля, 2 этап — с 27 февраля по 7 марта.

Сотрудниками правоохранительными органами будет проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; выявление лиц, употребляющих наркотические средства, имеющих несовершеннолетних детей; несовершеннолетних, которые сами употребляют наркотики. Также сотрудниками полиции будут проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в образовательных учреждениях и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

В рамках акции жителям края предлагается сообщать информацию о фактах незаконного распространения или употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории и вблизи учебных заведений.

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