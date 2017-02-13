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09:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Морозы до -20 задержатся в Новосибирске на неделю

Дневная температура воздуха на рабочей неделе составит от −14…−22 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Морозы до -20 задержатся в Новосибирске на неделю, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -21°C днем, облачно с прояснениями.

В ночь на вторник температура составит -25 °C, днем -20 °C, небольшой снег.

В ночь на среду столбик термометра покажет -22°C, днем -17°C, пасмурно.

Ночью в четверг температура составит -16°C, днем -14°C, облачно с прояснениями.

По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет -22°C, облачно.

В ночь на вторник температура составит -26 °C, днем -20 °C, пасмурно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -26°C, днем -18°C, облачно с прояснениями.

Ночью в четверг температура составит -22°C, днем -14°C, облачно.

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