Морозы до -20 задержатся в Новосибирске на неделю
Дневная температура воздуха на рабочей неделе составит от −14…−22 градусов.
Дневная температура воздуха на рабочей неделе составит от −14…−22 градусов.
Морозы до -20 задержатся в Новосибирске на неделю, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -21°C днем, облачно с прояснениями.
В ночь на вторник температура составит -25 °C, днем -20 °C, небольшой снег.
В ночь на среду столбик термометра покажет -22°C, днем -17°C, пасмурно.
Ночью в четверг температура составит -16°C, днем -14°C, облачно с прояснениями.
По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет -22°C, облачно.
В ночь на вторник температура составит -26 °C, днем -20 °C, пасмурно.
В ночь на среду столбик термометра покажет -26°C, днем -18°C, облачно с прояснениями.
Ночью в четверг температура составит -22°C, днем -14°C, облачно.