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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Морозная погода продержится в Красноярске до пятницы

Температура воздуха на неделе будет колебаться от -15 до -27°C.

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается холодная февральская погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 13 февраля, столбики термометров опустятся до -27°C. Ближе к вечеру в городе незначительно потеплеет — до -20°C. Ветер слабый с порывами до 2 м/с. Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 14 февраля, будет немного теплее. Температура воздуха днем достигнет отметки -23°C. Ближе к вечеру резко потеплеет до -15°C. Возможен небольшой снег. Западный ветер усилится до 3 м/с.

В ночь на среду, 15 февраля, снова похолодает до -25°C. Днем и вечером столбики термометров будут держаться на отметке −16…−18°C. В этот день ожидается ясная погода без осадков.

Добавим, что потепление до −10…−13°C придет в Красноярск только в пятницу, 17 февраля. В конце месяца средние дневные температуры будет колебаться от -9°C до -16°C. Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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