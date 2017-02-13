Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в Хабаровске
Восточный военный округ устроит праздничные залпы в семи городах Дальнего Востока и Забайкалья.
Восточный военный округ устроит праздничные залпы в семи городах Дальнего Востока и Забайкалья.
Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.
Восточный военный округ в честь Дня защитника Отечества использует около 2,5 тысяч салютных зарядов и холостых боеприпасов для проведения праздничных салютов в семи городах Дальнего Востока и Забайкалья. Наиболее масштабный из них состоится в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Интерфакс.
«Залпы прогремят в Чите,
Всего для проведения салютов 23 февраля будет задействовано более 500 военнослужащих ВВО, около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения.
Залпы произведут гаубицы Д-30 и салютные установки 2А30, 2А85. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки для запуска фейерверочных зарядов.