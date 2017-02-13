Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в Хабаровске

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Восточный военный округ в честь Дня защитника Отечества использует около 2,5 тысяч салютных зарядов и холостых боеприпасов для проведения праздничных салютов в семи городах Дальнего Востока и Забайкалья. Наиболее масштабный из них состоится в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Интерфакс.

«Залпы прогремят в Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Наиболее масштабный салют состоится в Хабаровске, в нем будет задействовано около 100 военнослужащих, более 30 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения, израсходовано большое количество салютных зарядов и холостых боеприпасов», — сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

Всего для проведения салютов 23 февраля будет задействовано более 500 военнослужащих ВВО, около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения.

Залпы произведут гаубицы Д-30 и салютные установки 2А30, 2А85. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки для запуска фейерверочных зарядов.