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06:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Колесо обозрения начали устанавливать на набережной Хабаровска

Рабочие приступили к сборке основания 60-метрового аттракциона.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Работы по установке колеса обозрения начались на набережной Хабаровска. В данный момент рабочие заняты установкой основания. Начало работ по монтажу самого колеса обозрения запланированы на начало марта. На 60-метровом аттракционе разместят 24 смотровые кабины, что на четыре больше, чем на его предшественнике. Все работы планируется завершить в конце марта, после чего специальная комиссия проведет эксплуатационные испытания. В случае, если тестирование пройдет успешно, то аттракцион станет доступен хабаровчанам уже 1 мая.

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