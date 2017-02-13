Колесо обозрения начали устанавливать на набережной Хабаровска

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Работы по установке колеса обозрения начались на набережной Хабаровска. В данный момент рабочие заняты установкой основания. Начало работ по монтажу самого колеса обозрения запланированы на начало марта. На 60-метровом аттракционе разместят 24 смотровые кабины, что на четыре больше, чем на его предшественнике. Все работы планируется завершить в конце марта, после чего специальная комиссия проведет эксплуатационные испытания. В случае, если тестирование пройдет успешно, то аттракцион станет доступен хабаровчанам уже 1 мая.