Воспитанник приморского детского дома покоряет Москву

Телевизионный проект, организованный телекомпанией НТВ совместно с международным информационным агентством Sputnik дает шанс талантливым детям изменить свою жизнь и «открывает» пут на большую сцену.

Директор школы-интерната для детей-сирот Константин Торгонский рассказал в беседе с ИА «Дейта», что весь коллектив поддержал желание Жени:

«Как только узнали о конкурсе, то решили — участвуем, — рассказал директор, — хотя Женя у нас совсем недавно, с лета прошлого года, но уже успел покорить всех своим талантом. В нашем доме-интернате ежегодно проводится конкурс «Я — талантлив!», где ученики поют, читают стихи: стараются «раскрыть» свои творческие способности.

Когда Женя впервые спел на школьном празднике, стало понятно — у мальчика несомненный талант, поэтому не раздумывали, отправили в Москву заявку. Женя прошел серьезный отборочный тур, который состоял из нескольких этапов. С песней «Кони в яблоках» ему удалось попасть в число участников, которые выступят на московской цене. Мы гордимся нашим воспитанником и желаем ему победы!.

Напомним, как рассказывало ИА «Дейта», посмотреть телевизионный конкурс можно не только на телеканале НТВ, но и в интернете — на телеканале НТВ и НТВ.ру, а также при помощи мобильного предложения «Ты супер!» для IOS и Android — узнать самые свежие новости проекта и проголосовать за участников.

Приморье поддерживает своего земляка — сморите, голосуйте! С таким призывом обращаются к жителям края пользователи социальных сетей — за 11-летнего приморца Женю Шевченко из села Покровка.