Мэра Тайшетского района, обвиняемого в мошенничестве, заключили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Под стражей чиновника поместили на время расследования уголовного дела, которое контролирует прокурор.

Напомним, что в 2013 году директор и учредитель одной из коммерческих организаций Александр Величко оформил право собственности на четыре артезианские скважины на территории Тайшета, при этом не осуществлял их фактическое строительство. Бизнесмен знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной городом. Муниципалитету был причинен ущерб в особо крупном размере. В 2016 году Александр Величко стал мэром Тайшетского района.