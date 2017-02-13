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06:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мэра Тайшетского района, обвиняемого в мошенничестве, заключили под стражу

Расследование громкого уголовного дела продолжается.

Источник: AP 2016

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Под стражей чиновника поместили на время расследования уголовного дела, которое контролирует прокурор.

Напомним, что в 2013 году директор и учредитель одной из коммерческих организаций Александр Величко оформил право собственности на четыре артезианские скважины на территории Тайшета, при этом не осуществлял их фактическое строительство. Бизнесмен знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной городом. Муниципалитету был причинен ущерб в особо крупном размере. В 2016 году Александр Величко стал мэром Тайшетского района.

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