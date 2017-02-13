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06:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты подсчитали стоимость масленичного стола для красноярцев

По сравнению с прошлым годом цены выросли.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость масленичного стола для красноярцев в этом году выросла по сравнению с предыдущими данными. Об этом сообщает Красноярскстат.

По данным экспертов, за год увеличились цены на сливочное масло. При этом стоимость зависит от жирности: если масло с содержанием жира 2,5% подорожало на 23,2%, то с 3,2% жира — на 10,7%. Также выросла цена муки — на 1,8%. При этом сахар, яйца и подсолнечное масло подешевели на 11,7%, 6,3% и 0,8% соответственно.

Аналитики отмечают, что сейчас 1 кг сливочного масла стоит 499,23 рублей, 1 литр молока — 55,08 рублей, а 1 кг пшеничной муки — 34,98 рубля. Килограмм сахара обойдется в 49,83 рублей, десяток куриных яиц — 59,17 рублей, а килограмм подсолнечного масла — 116,4 рублей.

Масленица — традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Главным атрибутом праздника являются блины, символизирующие весеннее солнце. В 2017 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

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Эксперты подсчитали стоимость масленичного стола для красноярцев
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