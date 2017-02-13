Во второй половине недели в Приморье потеплеет, местами пройдут осадки
Сегодня, 13 февраля, погоду в Приморье отмечается рост атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер
Сегодня, 13 февраля, погоду в Приморье отмечается рост атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер
Как сообщили в
В четверг, 16 февраля, к Приморью приблизится теплый фронт циклона с центром над
В пятницу ночью циклон сместится на север Японского моря, осадки сохранятся преимущественно в северной половине Приморья. В крае и на побережье усилится северный ветер. Начнётся похолодание.
Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер
Завтра погодные условия в краевом центре существенно не изменятся. В среду, 15 февраля, потеплеет: фон ночных температур составит-6…-8°C, днем воздух прогреется до 0…+3°C. Осадки не ожидаются.
В четверг во Владивостоке будет облачно, возможны слабые осадки.
В конце рабочей недели вновь похолодает и усилится северный ветер.