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06:28 (мск), источник: Вести Приморье

Во второй половине недели в Приморье потеплеет, местами пройдут осадки

Сегодня, 13 февраля, погоду в Приморье отмечается рост атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от -8 до +3°C.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, во вторник и в среду погодные условия в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. К среде ветер перейдет к юго-западному, западному направлению. Температурный фон в ночные часы составит −13…−18°C, в горных районах до -28°C, на побережье −6…−12°C. Днем в континентальных районах температура воздуха будет в пределах −4…−7°C, на юге и побережье края воздух прогреется от -3 до +3°C.

В четверг, 16 февраля, к Приморью приблизится теплый фронт циклона с центром над северо-востоком Китая. Днем местами в крае пройдут небольшие и умеренные осадки. Южными, юго-западными потоками на край будет выносится теплая воздушная масса, температурный фон повысится до +1…+6°C, на севере −1…−6°C.

В пятницу ночью циклон сместится на север Японского моря, осадки сохранятся преимущественно в северной половине Приморья. В крае и на побережье усилится северный ветер. Начнётся похолодание.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный во второй половине дня до сильного. Температура воздуха −1…−3°C.

Завтра погодные условия в краевом центре существенно не изменятся. В среду, 15 февраля, потеплеет: фон ночных температур составит-6…-8°C, днем воздух прогреется до 0…+3°C. Осадки не ожидаются.

В четверг во Владивостоке будет облачно, возможны слабые осадки. Юго-восточный умеренный до сильного ветер. Дневные температуры останутся слабоположительными.

В конце рабочей недели вновь похолодает и усилится северный ветер.

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