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09:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре на улице имени Байбакова ограничат движение транспорта

В Краснодаре с 13 по 20 февраля будет частично ограничено движение транспорта по улице имени Байбакова.

Источник: ГТРК «Кубань»

Проехать нельзя будет по одной из полос дороги, при движении со стороны улицы Солнечной. Изменения связаны с работами по благоустройству района.

На участке, где будут вестись работы, выставлены указатели и временные дорожные знаки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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