Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
14События недели в фотографиях
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области сохранится морозная погода

Температура воздуха может опуститься до -36 градусов.

Аномально-холодная погода не покидает Кузбасс.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, морозы останутся на территории области на ближайшие сутки. ГУ МЧС РФ по Кемеровской области напоминает, что при холодах следует предпринимать все возможные меры, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения. Начинающим водителям рекомендуется отказаться от использования личного автотранспорта, особенно от поездок на дальние расстояния. Если поездки не избежать, необходимо взять с собой теплые вещи, термос с горячим питьем, проверить уровень заряда батареи мобильного телефона. Следует помнить, что при морозе на дорогах скапливаются облака пара и выхлопных газов, что резко ухудшает видимость.

В домах необходимо соблюдать осторожность при использовании печного, водяного и газового отопления, следить за исправностью оборудования. Также нужно соблюдать меры пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов и печей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иностранные СМИ растиражировали новость об омской церкви из снега
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
Эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины
Дэвид Боуи посмертно получил три премии «Грэмми»
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь