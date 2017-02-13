В Кемеровской области сохранится морозная погода

Аномально-холодная погода не покидает Кузбасс.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, морозы останутся на территории области на ближайшие сутки. ГУ МЧС РФ по Кемеровской области напоминает, что при холодах следует предпринимать все возможные меры, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения. Начинающим водителям рекомендуется отказаться от использования личного автотранспорта, особенно от поездок на дальние расстояния. Если поездки не избежать, необходимо взять с собой теплые вещи, термос с горячим питьем, проверить уровень заряда батареи мобильного телефона. Следует помнить, что при морозе на дорогах скапливаются облака пара и выхлопных газов, что резко ухудшает видимость.

В домах необходимо соблюдать осторожность при использовании печного, водяного и газового отопления, следить за исправностью оборудования. Также нужно соблюдать меры пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов и печей.