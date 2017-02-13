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06:51 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярца арестовали за отказ снять тонировку

Накануне во время рейда был задержан автомобилист, в третий раз не выполнивший требование об устранении чрезмерной тонировки.

25-летний красноярец получил двое суток административного ареста за отказ снять тонировку, сообщили в пресс-службе полка ДПС.

Накануне во время рейда был задержан водитель «Лады», в третий раз не выполнивший требование об устранении чрезмерной тонировки. Был составлен материал за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решением суда нарушителю назначено наказание в виде двух суток административного ареста.

С начала 2017 года сотрудники ДПС привлекли к административной ответственности более 2 тыс. водителей, управлявших автомобилями с чрезмерно тонированными стеклами. Нарушителям выдают предупреждение с требованием устранить нарушение в течение суток. За невыполнение этого требования автомобилиста ждет административная ответственность — штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток.

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