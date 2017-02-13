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12:28 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Гиды столичных музеев проведут 16 бесплатных экскурсий в Московском зоопарке

О том, как мир животных вдохновлял поэтов, музыкантов и кутюрье, расскажут 18 и 19 февраля.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Где живёт герой рассказа Константина Паустовского «Барсучий нос», каких зверей показывала своей дочке Марина Цветаева, отчего Сергей Есенин так часто писал о лошадях и почему в XX веке мир захлестнула мода на анималистические принты — обо всём этом можно узнать на бесплатных литературных, музыкальных и модных экскурсиях, подготовленных Департаментом культуры города в Московском зоопарке.

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Гиды шести столичных музеев создали для столичного зоосада особенные экскурсионные программы, в которых расскажут не столько о животном мире, сколько о его влиянии на творчество литераторов Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Константина Паустовского, композитора Александра Скрябина, скульптора Зураба Церетели, а также модных дизайнеров XX века. В течение двух дней — 18 и 19 февраля — в Московском зоопарке проведут 16 экскурсий, они будут приурочены к празднованию Всемирного дня экскурсовода. Сами мероприятия бесплатные, купить нужно будет только входной билет в зоопарк.

«Сотрудники московских музеев будут знакомить гостей с животными Московского зоопарка через стихи и прозу, музыку, скульптуру и моду ХХ века», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка.

Гиды Музея С. А. Есенина покажут павильоны и конюшни с лошадьми, так как эти грациозные животные не раз упоминались в стихах поэта. Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой проведут гостей по тем дорожкам Московского зоопарка, где любила гулять поэтесса вместе со своей дочерью Ариадной. Экскурсоводы Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского расскажут о животных, которые вдохновили писателя на рассказы «Заячьи лапки», «Кот-ворюга», «Барсучий нос».

Музей-мастерская Зураба Церетели проведёт экскурсию по всем уголкам Московского зоопарка, где можно увидеть скульптуры животных и сказочных героев, а также цветную мозаику, созданную скульптором. А Музей моды расскажет, как тигры, леопарды и зебры стали главными вдохновителями модников в XX веке. Гиды Мемориального музея А. Н. Скрябина раскроют секрет философских исканий композитора и объяснят влияние образов животных на его музыку.

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Московский зоопарк также подготовил ко Дню экскурсовода специальные мероприятия. Для самых юных посетителей будет проведена интерактивная программа «Чудеса из чемодана» с показом животных, которые часто становятся героями сказок. Для самых активных зоопарк подготовил квесты: «День и ночь», где участники познакомятся с представителями ночного и дневного мира зоопарка, и «Овощной салат» с загадками о животных. Любознательные гости смогут посетить экскурсию «Прогулка вдоль экватора» и поближе познакомиться с обитателями жарких стран — слонами, львами, обезьянами. Кроме того, гиды Московского зоопарка проведут экскурсию «А был ещё случай» с рассказами об обитателях зоосада и прочитают лекцию «Крысы: мифы и реальность», которая поможет лучше понять этих грызунов.

Всего столичный зоосад и городские музеи подготовили 16 мероприятий продолжительностью от 40 минут до 1,5 часа. В одну группу смогут включить до 30 человек. Для участия в экскурсиях необходимо записаться заранее по телефону: 8 (499) 255−57−63.

Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля, этот профессиональный праздник работников музейной и туристической сферы был учреждён в 1990 году.

Расписание бесплатных экскурсий в Московском зоопарке

Дата, время

Название музея
Название авторской экскурсии
18 февраля, 11:00Музей С.А. Есенина«Дай, Джим, на счастье лапу мне»
18 февраля, 11:00
Московский зоопарк
«Чудеса из чемодана»
18 февраля, 11:00Московский зоопарк
«Прогулка вдоль экватора»
18 февраля, 12:00Мемориальный музей А.Н. Скрябина«Скульптурная анималистика в Музее Скрябина как отражение эстетико-философского мира композитора»
18 февраля, 12:00Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского«В поисках любимых героев»
18 февраля, 12:00Московский зоопарк
«Операция “Овощной салат”»
18 февраля, 13:00Дом-музей Марины Цветаевой«Марина Цветаева и московский зоосад начала ХХ века»
18 февраля, 13:00Московский зоопарк
«Крысы: мифы и реальность»
18 февраля, 14:00
Московский зоопарк
«А был ещё случай…»
18 февраля, 15:00Московский зоопарк«Скуке — нет!»
18 февраля, 15:00Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского«Москва Паустовского»
19 февраля, 11:00Московский зоопарк
«Прогулка вдоль экватора»
19 февраля, 12:00Московский зоопарк«День — ночь»
19 февраля, 13:00Музей С.А. Есенина«”Для зверей приятель я хороший…”. Образы животных в поэзии С.А. Есенина»
19 февраля, 13:00Музей-мастерская Зураба ЦеретелиСказочный мир Зураба Церетели
19 февраля, 15:30Музей моды
Животные принты в моде ХХ столетия






21 февраля
Музей зоопарка
Торжественное награждение всех участников
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