Гиды столичных музеев проведут 16 бесплатных экскурсий в Московском зоопарке

Где живёт герой рассказа Константина Паустовского «Барсучий нос», каких зверей показывала своей дочке Марина Цветаева, отчего Сергей Есенин так часто писал о лошадях и почему в XX веке мир захлестнула мода на анималистические принты — обо всём этом можно узнать на бесплатных литературных, музыкальных и модных экскурсиях, подготовленных Департаментом культуры города в Московском зоопарке.

Гиды шести столичных музеев создали для столичного зоосада особенные экскурсионные программы, в которых расскажут не столько о животном мире, сколько о его влиянии на творчество литераторов Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Константина Паустовского, композитора Александра Скрябина, скульптора Зураба Церетели, а также модных дизайнеров XX века. В течение двух дней — 18 и 19 февраля — в Московском зоопарке проведут 16 экскурсий, они будут приурочены к празднованию Всемирного дня экскурсовода. Сами мероприятия бесплатные, купить нужно будет только входной билет в зоопарк.

«Сотрудники московских музеев будут знакомить гостей с животными Московского зоопарка через стихи и прозу, музыку, скульптуру и моду ХХ века», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка.

Гиды Музея С. А. Есенина покажут павильоны и конюшни с лошадьми, так как эти грациозные животные не раз упоминались в стихах поэта. Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой проведут гостей по тем дорожкам Московского зоопарка, где любила гулять поэтесса вместе со своей дочерью Ариадной. Экскурсоводы Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского расскажут о животных, которые вдохновили писателя на рассказы «Заячьи лапки», «Кот-ворюга», «Барсучий нос».