Видео с восходом луны на Байкале стало хитом в интернете

В Иркутске фотограф Евгений Доманов в соцсетях опубликовал ускоренную видеозапись с восходом луны на фоне буддийской ступы. Ролик сделан в соавторстве с фотографом Станиславом Толстневом на острове Огой на Байкале. Его уже посмотрели более 5тысяч раз.

«Теоритически полнолуние можно снимать 12 раз в году, но учитывая много факторов, в том числе и погодных — такой сюжет в той местности можно застать не чаще 1−2 раз в год. Нам повезло, расчеты Стаса оказались верными, и погода была нам в помощь!», — подписал видео сам фотограф Евгений Доманов.