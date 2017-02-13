Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
14События недели в фотографиях
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
07:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

Видео с восходом луны на Байкале стало хитом в интернете

Ролик удивил пользователей сети.

В Иркутске фотограф Евгений Доманов в соцсетях опубликовал ускоренную видеозапись с восходом луны на фоне буддийской ступы. Ролик сделан в соавторстве с фотографом Станиславом Толстневом на острове Огой на Байкале. Его уже посмотрели более 5тысяч раз.

«Теоритически полнолуние можно снимать 12 раз в году, но учитывая много факторов, в том числе и погодных — такой сюжет в той местности можно застать не чаще 1−2 раз в год. Нам повезло, расчеты Стаса оказались верными, и погода была нам в помощь!», — подписал видео сам фотограф Евгений Доманов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Алтае собака согревала брошенного на морозе ребенка
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Белый дом заявил о доказательствах фальсификации на выборах
Эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины
Дэвид Боуи посмертно получил три премии «Грэмми»
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь