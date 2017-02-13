Процедуру лицензирования медсанчасти Саянскхимпласта ускорят

Об этом 10 февраля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. Напомним, в конце прошлого года министерство здравоохранения Иркутской области приобрело объекты медсанчасти АО «Саянскхимпласт». Сейчас идет процесс интеграции имущества медсанчасти в структуру ОГБУЗ «Саянская городская больница». Как 9 февраля на пресс-конференции отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, работа по прохождению процедуры лицензирования учреждения будет ускорена. Также на контроле вопрос трудоустройства сотрудников и проведение надлежащего ремонта бывшей медсанчасти.

По информации регионального минздрава, на данный момент недвижимость медсанчасти переведена в областную собственность. Чтобы закрепить право оперативного управления бывшим имуществом медсанчасти за больницей, необходима регистрация с Росреестре. Это позволит направить документы для получения санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре. На основании этих документов региональный минздрав в максимально сжатые сроки проведет процедуру лицензирования.

В январе в Саянске провела работу комиссия министерства здравоохранения. Совместно с представителями АО «Саянскхимпласт», медсанчасти и Саянской городской больницы были осмотрены помещения и оборудование. По результатам осмотра установлено, что помещения и оборудование соответствуют требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующих порядки оказания медицинской помощи по предполагаемым профилям деятельности, однако требуют проведения текущего ремонта, а система вентиляции — капитального ремонта.

На освобождающихся площадях медсанчасти Саянская городская больница планирует организовать работу стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории, а также разместить отделение медицинской профилактики и женскую консультацию.

В связи с присоединением структурного подразделения министерство здравоохранения Иркутской области утвердило новые организационную структуру и штатное расписание больницы. В частности, сформированы и укомплектованы врачами три дополнительных терапевтических участка. Первичная медико-санитарная и специализированная помощь населению оказывается в полном объеме. Стоматологическая помощь на период лицензирования оказывается в Саянской стоматологической поликлинике. Для повышения доступности стоматологической помощи работа поликлиники при необходимости будет организована в двухсменном режиме. Все структурные подразделения Саянской городской больницы работают в штатном режиме, помощь оказывается всем жителям города и прилегающих населенных пунктов.

В соответствии с трудовым законодательством проведены мероприятия по трудоустройству высвобожденных работников медсанчасти. На 1 февраля из 100 медицинских работников бывшей медсанчасти в Саянскую городскую больницу и в другие лечебные учреждения трудоустроены 23 врача и 33 средних медицинских специалиста. Пожелали выйти на пенсию 18 средних медицинских работников, трое находятся в отпуске по уходу за ребенком, восемь встали на учет в Саянском центре занятости населения. Таким образом, из числа медицинских работников не трудоустроено только 15 медицинских сестер, которые отказались от предложенных вакантных ставок, так как ожидают трудоустройства в стоматологическое отделение больницы после получения лицензии.

Вопрос оказания медицинской помощи жителям Саянска находится на контроле министерства здравоохранения Иркутской области.