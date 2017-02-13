Процедуру лицензирования медсанчасти Саянскхимпласта ускорят
Медицинскую помощь жителям Саянска после продажи
Медицинскую помощь жителям Саянска после продажи
Об этом 10 февраля 2017 года сообщила
По информации регионального минздрава, на данный момент недвижимость медсанчасти переведена в областную собственность. Чтобы закрепить право оперативного управления бывшим имуществом медсанчасти за больницей, необходима регистрация с Росреестре. Это позволит направить документы для получения
В январе в Саянске провела работу комиссия министерства здравоохранения. Совместно с представителями АО «Саянскхимпласт», медсанчасти и Саянской городской больницы были осмотрены помещения и оборудование. По результатам осмотра установлено, что помещения и оборудование соответствуют требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующих порядки оказания медицинской помощи по предполагаемым профилям деятельности, однако требуют проведения текущего ремонта, а система вентиляции — капитального ремонта.
На освобождающихся площадях медсанчасти Саянская городская больница планирует организовать работу стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара,
В связи с присоединением структурного подразделения министерство здравоохранения Иркутской области утвердило новые организационную структуру и штатное расписание больницы. В частности, сформированы и укомплектованы врачами три дополнительных терапевтических участка. Первичная
В соответствии с трудовым законодательством проведены мероприятия по трудоустройству высвобожденных работников медсанчасти. На 1 февраля из 100 медицинских работников бывшей медсанчасти в Саянскую городскую больницу и в другие лечебные учреждения трудоустроены 23 врача и 33 средних медицинских специалиста. Пожелали выйти на пенсию 18 средних медицинских работников, трое находятся в отпуске по уходу за ребенком, восемь встали на учет в Саянском центре занятости населения. Таким образом, из числа медицинских работников не трудоустроено только 15 медицинских сестер, которые отказались от предложенных вакантных ставок, так как ожидают трудоустройства в стоматологическое отделение больницы после получения лицензии.
Вопрос оказания медицинской помощи жителям Саянска находится на контроле министерства здравоохранения Иркутской области.