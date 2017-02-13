В Краснодаре многодетные семьи получат более 600 земельных участков
В Краснодаре многодетные семьи получат земельные участки. Процедура передачи состоится 13 и 14 февраля. Впервые она пройдет по новым правилам, согласно сформированной очереди.
В Краснодаре многодетные семьи получат земельные участки. Процедура передачи состоится 13 и 14 февраля. Впервые она пройдет по новым правилам, согласно сформированной очереди.
«Мы специально разбили очередь на два дня, чтобы люди не ждали напрасно, а специалисты могли четко отработать. Стоит задача избежать различных накладок и недоразумений, чтобы горожане получили услугу с максимальным комфортом», — рассказали в департаменте муниципальной собственности и городских земель.
Всего в течение двух дней передать планируется 628 земельных участков в поселке Пригородном, сообщили ГТРК «Кубань» в