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12:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре многодетные семьи получат более 600 земельных участков

В Краснодаре многодетные семьи получат земельные участки. Процедура передачи состоится 13 и 14 февраля. Впервые она пройдет по новым правилам, согласно сформированной очереди.

«Мы специально разбили очередь на два дня, чтобы люди не ждали напрасно, а специалисты могли четко отработать. Стоит задача избежать различных накладок и недоразумений, чтобы горожане получили услугу с максимальным комфортом», — рассказали в департаменте муниципальной собственности и городских земель.

Всего в течение двух дней передать планируется 628 земельных участков в поселке Пригородном, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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