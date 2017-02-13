В Краснодаре многодетные семьи получат более 600 земельных участков

«Мы специально разбили очередь на два дня, чтобы люди не ждали напрасно, а специалисты могли четко отработать. Стоит задача избежать различных накладок и недоразумений, чтобы горожане получили услугу с максимальным комфортом», — рассказали в департаменте муниципальной собственности и городских земель.

Всего в течение двух дней передать планируется 628 земельных участков в поселке Пригородном, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.