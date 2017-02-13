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07:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчет калорий для диет и спорта назвали бессмысленным

Профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Дэвид Хакинс назвал использование шкалы калории, внесистемной единицы количества теплоты, бесполезным при подсчете расходуемой организмом энергии.

Источник: Reuters

Аргументы ученого изложены в публикации на сайте библиотеки электронных препринтов arXiv.org.

Представление энергии, содержащейся в пище, как тепла, выделяемого при сжигании, вводит в заблуждение. Организм использует пищу при производстве АТФ; свободная энергия, вырабатываемая при гидролизе АТФ, производстве АДФ и фосфатных ионов, впоследствии используется напрямую организмом без необходимости в каком-либо производстве тепла
Дэвид ХакинсПрофессор Бирмингемского университета
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Ученый предлагает пример с молекулой глюкозы. Он замечает, что для большинства видов деятельности молекула глюкозы используется при аэробном дыхании, то есть с участием кислорода, для получения 36 молекул АТФ. Тем не менее в некоторых видах деятельности, в частности, анаэробном дыхании, мышцы используют кислород быстрее, чем он поставляется, что приводит к тому, что из одной молекулы глюкозы формируются только две молекулы АТФ.

Таким образом, как заключает британский ученый, полезная энергия глюкозы зависит от задачи, которую выполняет организм. Специалист отмечает, что в энергетическом обмене клетки принимает участие множество ферментов, в полном объеме учесть информацию от которых в настоящее время невозможно.

«Практика подсчета калорий для определения количества энергии, которое может быть получено из пищи, вводит в заблуждение по описанным выше причинам. К сожалению, было бы очень трудно рекомендовать альтернативное простое правило, предписывающее, как много энергии может быть извлечено из различных видов пищи», — отмечает в препринте Хакинс.

Калория международная, внесистемная единица количества теплоты, равняется 4,1868 джоуля, и определяется как количество теплоты, необходимое для нагревания одного грамма воды на один градус Цельсия при стандартном атмосферном давлении. Данное определение чувствительно к условиям нагревания воды и потому не может считаться удовлетворительным. Международная организация законодательной метрологии неоднократно предлагала отказаться от использования этой единицы.

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