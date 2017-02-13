Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
14События недели в фотографиях
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
07:28 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье ожидаются экстремальные перепады температуры

В условиях небольшой облачности увеличится ночное выхолаживание, температура понизится до −13…−19 °С, в горных районах -28 °С, на побережье −6…−12 °С. Днём фон температуры останется от −3…+2 °С, на севере до -8 °С.

Сегодня, 13 февраля, в Приморье переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха от −3…+2 °С, на севере до -8 °С. Во Владивостоке солнечно. Сильный северный ветер. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до отметки −1…−4."Вести Приморье сообщают об этом со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

Завтра, 14 февраля, в Приморском крае погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Перепады температуры составят 30 градусов: в условиях небольшой облачности увеличится ночное выхолаживание, температура понизится до −13…−19 °С, в горных районах -28 °С, на побережье −6…−12 °С. Днём фон температуры останется от −3…+2 °С, на севере до -8 °С.

Во Владивостоке 14 февраля характер погоды не изменится. Будет без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью −8…−10 °С, днём −1…−4 °С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+13°
переменная облачность
754 мм рт. ст.
нормальное
41 %
оптимальная
9 м/с
умеренный ветер
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Белый дом заявил о доказательствах фальсификации на выборах
Эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины
Дэвид Боуи посмертно получил три премии «Грэмми»
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь