Будущих космонавтов испытают на выживание в красноярской тайге

Проект «Космическая одиссея» стартовал в Красноярске в начале декабря прошлого года. На старте в нем участвовали 48 человек — специалистов «Красмаша», АО «Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика» и НПП «Радиосвязь», а также студентов СибГАУ. После практики на предприятиях оборонной промышленности, тестирования, физподготовки, сдачи нормативов и медобследования остались 15 претендентов. В финале шесть лучших участников направят в Звездный городок в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где они совершат виртуальный космический полет на тренажере корабля «Союз».

«В конце февраля ребят ожидают трехдневные испытания на выживание в условиях тайги. Кроме заданий на выносливость специалисты МЧС по краю проведут также ряд психологических тестов, призванных проверить устойчивость молодежи в напряженных ситуациях», — говорится в сообщении.

В краевом министерстве промышленности, энергетики и торговли подчеркнули, что проект может стать вдохновляющим для других молодых людей, помочь в самоопределении, способствовать развитию интереса к развитию космоса и предприятий космической сферы. Кроме этого, проект является шансом «вырастить» первого в Красноярском крае космонавта, который совершит настоящий полет.