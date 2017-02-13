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07:43 (мск), источник: РИА Новости

Будущих космонавтов испытают на выживание в красноярской тайге

КРАСНОЯРСК, 13 фев — РИА Новости. Участников проекта «Космическая одиссея» в Красноярске в конце февраля отправят на три дня в тайгу для испытания на выживание, сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.

Источник: РИА Новости

Проект «Космическая одиссея» стартовал в Красноярске в начале декабря прошлого года. На старте в нем участвовали 48 человек — специалистов «Красмаша», АО «Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика» и НПП «Радиосвязь», а также студентов СибГАУ. После практики на предприятиях оборонной промышленности, тестирования, физподготовки, сдачи нормативов и медобследования остались 15 претендентов. В финале шесть лучших участников направят в Звездный городок в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где они совершат виртуальный космический полет на тренажере корабля «Союз».

«В конце февраля ребят ожидают трехдневные испытания на выживание в условиях тайги. Кроме заданий на выносливость специалисты МЧС по краю проведут также ряд психологических тестов, призванных проверить устойчивость молодежи в напряженных ситуациях», — говорится в сообщении.

В краевом министерстве промышленности, энергетики и торговли подчеркнули, что проект может стать вдохновляющим для других молодых людей, помочь в самоопределении, способствовать развитию интереса к развитию космоса и предприятий космической сферы. Кроме этого, проект является шансом «вырастить» первого в Красноярском крае космонавта, который совершит настоящий полет.

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