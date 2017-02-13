Конкурс «Зеленое море тайги» состоится в Хабаровском крае

Его проводит управление лесами правительства края. Жюри оценит материалы, которые были опубликованы или вышли в эфир с 13 февраля 2016 года по 13 марта 2017 года.

«Среди работ мы ожидаем увидеть актуальные материалы о защите лесов от пожаров, о борьбе с незаконными рубками и восстановлении лесного фонда. Для нас важно, чтобы сюжеты и репортажи обязательно рассказывали населению о культуре поведения в лесу», — отметил руководитель краевого управления лесами Иван Денисов.