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07:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс «Зеленое море тайги» состоится в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал конкурс журналистских работ «Зеленое море тайги».

Его проводит управление лесами правительства края. Жюри оценит материалы, которые были опубликованы или вышли в эфир с 13 февраля 2016 года по 13 марта 2017 года.

«Среди работ мы ожидаем увидеть актуальные материалы о защите лесов от пожаров, о борьбе с незаконными рубками и восстановлении лесного фонда. Для нас важно, чтобы сюжеты и репортажи обязательно рассказывали населению о культуре поведения в лесу», — отметил руководитель краевого управления лесами Иван Денисов.

Заявки принимаются до 14 марта по адресу: 680000, Хабаровск, улица Запарина, 5, кабинет № 7, а также по электронной почте: e.a.trifonova@adm.khv.ru. Телефон для справок: 40−27−28. Имена победителей станут известны 17 марта. Их наградят дипломами и ценными призами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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