Конкурс «Зеленое море тайги» состоится в Хабаровском крае
В Хабаровском крае стартовал конкурс журналистских работ «Зеленое море тайги».
В Хабаровском крае стартовал конкурс журналистских работ «Зеленое море тайги».
Его проводит управление лесами правительства края. Жюри оценит материалы, которые были опубликованы или вышли в эфир с 13 февраля 2016 года по 13 марта 2017 года.
«Среди работ мы ожидаем увидеть актуальные материалы о защите лесов от пожаров, о борьбе с незаконными рубками и восстановлении лесного фонда. Для нас важно, чтобы сюжеты и репортажи обязательно рассказывали населению о культуре поведения в лесу», — отметил руководитель краевого управления лесами Иван Денисов.
Заявки принимаются до 14 марта по адресу: 680000, Хабаровск, улица Запарина, 5, кабинет № 7, а также по электронной почте: e.a.trifonova@adm.khv.ru. Телефон для справок: 40−27−28. Имена победителей станут известны 17 марта. Их наградят дипломами и ценными призами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на