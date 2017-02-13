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07:47 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Приморского леопарда назвали в честь героини «Звёздных войн»

Самка леопарда под номером Leo 73 °F из приморского национального парка «Земля леопарда» получила имя в честь героини «Звёздных войн» принцессы Леи. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

Имя леопарду выбрали голосованием. На первом этапе любой желающий мог предложить свой вариант в соцсетях. Из предложенных вариантов окончательно имя выбрали игроки волейбольного клуба «Приморочка», талисманом которого является животное.

Для трёхгодовалой хищницы придумали более 120 имён. Имя Лея придумала болельщица клуба из Владивостока.

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