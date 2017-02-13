Приморского леопарда назвали в честь героини «Звёздных войн»

Имя леопарду выбрали голосованием. На первом этапе любой желающий мог предложить свой вариант в соцсетях. Из предложенных вариантов окончательно имя выбрали игроки волейбольного клуба «Приморочка», талисманом которого является животное.

Для трёхгодовалой хищницы придумали более 120 имён. Имя Лея придумала болельщица клуба из Владивостока.