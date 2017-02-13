Приморского леопарда назвали в честь героини «Звёздных войн»
Самка леопарда под номером Leo 73 °F из приморского национального парка «Земля леопарда» получила имя в честь героини «Звёздных войн» принцессы Леи. Об этом сообщается на сайте нацпарка.
Самка леопарда под номером Leo 73 °F из приморского национального парка «Земля леопарда» получила имя в честь героини «Звёздных войн» принцессы Леи. Об этом сообщается на сайте нацпарка.
Имя леопарду выбрали голосованием. На первом этапе любой желающий мог предложить свой вариант в соцсетях. Из предложенных вариантов окончательно имя выбрали игроки волейбольного клуба «Приморочка», талисманом которого является животное.
Для трёхгодовалой хищницы придумали более 120 имён. Имя Лея придумала болельщица клуба из Владивостока.