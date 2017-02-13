Строительство ДК началось в поселке Железнодорожный Усольского района
Строительство дома культуры началось в посёлке Железнодорожный Усольского района.
Строительство дома культуры началось в посёлке Железнодорожный Усольского района.
Как 13 февраля 2017 года сообщила
Строительство дома культуры на 250 мест началось в конце 2016 года. Заказчиком выступила администрация Усольского района, которая разработала необходимую
Строительство дома культуры идёт в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и финансируется из средств областного и местного бюджетов. В новом учреждении культуры будут сцена со световым и звуковым оборудованием, зрительный и спортивный залы, кружковые и
Дома культуры в посёлке Железнодорожном нет уже много лет — старый сгорел в 1990-е годы и восстановлен не был. Сейчас в населённом пункте проживает около трех тыс. человек. Планируется, что в новом здании будут работать 10 коллективов, в том числе вокальные, хореографические и театральные.
Фото из архива «Байкал Инфо».