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07:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Строительство ДК началось в поселке Железнодорожный Усольского района

Строительство дома культуры началось в посёлке Железнодорожный Усольского района.

Как 13 февраля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич, для ДК уже готов фундамент, строители приступают к сооружению фундаментных балок и монолитных рам, которые являются несущей основой будущего здания.

Строительство дома культуры на 250 мест началось в конце 2016 года. Заказчиком выступила администрация Усольского района, которая разработала необходимую проектно-сметную документацию, прошла государственную экспертизу на достоверность сметной стоимости. Подрядчиком был определен ООО «КапиталСтрой». В установленные сроки было получено разрешение на строительство здания и проведены работы по устройству котлована. Специалисты министерства культуры и архивов Иркутской области выявили и устранили недоработки, которые могли повлечь отставание в процессе строительства. В частности, решен вопрос обеспечения площадки электроэнергией, разработан и утвержден график выполнения строительно-монтажных работ.

Строительство дома культуры идёт в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и финансируется из средств областного и местного бюджетов. В новом учреждении культуры будут сцена со световым и звуковым оборудованием, зрительный и спортивный залы, кружковые и служебно-бытовые помещения, а также пассажирский лифт для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на второй этаж.

Дома культуры в посёлке Железнодорожном нет уже много лет — старый сгорел в 1990-е годы и восстановлен не был. Сейчас в населённом пункте проживает около трех тыс. человек. Планируется, что в новом здании будут работать 10 коллективов, в том числе вокальные, хореографические и театральные.

Фото из архива «Байкал Инфо».

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