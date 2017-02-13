Экологи в Горячем Ключе готовятся к рейдам по защите подснежников

С приближением весны автодороги в окрестностях курорта превращается в несанкционированный рынок первоцветов. Подснежники и цикломены здесь продаются целыми охапками.

Между тем, некоторые из них находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. В лесах Горячего Ключа пока еще можно встретить подснежник Воронова и цикламен кавказский — растения, которым сегодня необходима помощь от браконьеров.