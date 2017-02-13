Экологи в Горячем Ключе готовятся к рейдам по защите подснежников
В Горячем Ключе экологи готовятся к рейдам по защите подснежников. Помогать активистам будут полицейские.
В Горячем Ключе экологи готовятся к рейдам по защите подснежников. Помогать активистам будут полицейские.
С приближением весны автодороги в окрестностях курорта превращается в несанкционированный рынок первоцветов. Подснежники и цикломены здесь продаются целыми охапками.
Между тем, некоторые из них находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. В лесах Горячего Ключа пока еще можно встретить подснежник Воронова и цикламен кавказский — растения, которым сегодня необходима помощь от браконьеров.
За сбор и продажу этих растений предусмотрена административная ответственность. Жителей Кубани экологи призывают не покупать на трассах первоцветы. Ведь таким образом они поддерживают браконьерскую деятельность, сообщили ГТРК «Кубань» в