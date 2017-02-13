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08:08 (мск), источник: Интерфакс

Адель получила «Грэмми» в номинации «песня года» за сингл Hello

Это уже третья статуэтка певицы за ночь.

Источник: AP 2016

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Британская певица Авель получила одну из главных наград музыкальной премии «Грэмми»: ее композиция Hello стала песней года, сообщает в воскресенье официальный твиттер Американской академии звукозаписи, которая присуждает статуэтки.

Адель также получила «Грэмми» за пластинку «25» в категории «лучший поп-альбом», а песня Hello была отдельно отмечена за лучшее сольное поп-исполнение.

59 церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» проходит в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.

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