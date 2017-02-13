В Новосибирске появится памятник ученому с одомашненной лисой
На 100-летние академика Дмитрия Белява в Академгородке появится памятник с его главным творением — домашней лисой, сообщает
На 100-летние академика Дмитрия Белява в Академгородке появится памятник с его главным творением — домашней лисой, сообщает
В Новосибирске появится памятник ученому с одомашненной лисой, сообщает
В новосибирском Академгородке возле Института цитологии и генетики в честь 100-летия со дня рождения ученого Дмитрия Белява появится памятник.
«Академик известен своим экспериментом по выведению одомашненных лис. Сущность его заключалась в отборе лисиц на
Беляев начал эксперимент по доместикации диких лис в 1959 году.
Автором памятника станет художник Андрей Заркевич, который ранее уже создал памятник «Мышь, вяжущая ДНК».
Предварительно монумент будет выглядеть следующим образом: в центре композиции будет расположен ученый, сидящий на скамейке вместе с одомашненной лисой.
Памятник появится 7 августа 2017 года.