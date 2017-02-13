В Новосибирске появится памятник ученому с одомашненной лисой, сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики.

В новосибирском Академгородке возле Института цитологии и генетики в честь 100-летия со дня рождения ученого Дмитрия Белява появится памятник.

«Академик известен своим экспериментом по выведению одомашненных лис. Сущность его заключалась в отборе лисиц на эмоционально-положительные реакции к человеку. В результате удалось создать уникальную, известную во всем мире, популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-черных лисиц, поведение которых формируется на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях», — пояснили в пресс-службе института.

Беляев начал эксперимент по доместикации диких лис в 1959 году.

Автором памятника станет художник Андрей Заркевич, который ранее уже создал памятник «Мышь, вяжущая ДНК».

Предварительно монумент будет выглядеть следующим образом: в центре композиции будет расположен ученый, сидящий на скамейке вместе с одомашненной лисой.

Памятник появится 7 августа 2017 года.