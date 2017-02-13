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09:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске побывал режиссер Роман Каримов

Известный молодой режиссер посетил южноуральскую столицу с премьерой своего нового фильма.

В минувшую пятницу перед челябинцами предстал молодой российский режиссер Роман Каримов. Вместе с актером Романом Курицыным, который также приехал в Челябинск, он представил свой новый фильм «Гуляй, Вася!», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Вечер 10 февраля в фойе кинотеатра «Синема Парк» оказался весьма оживленным. Под ритмичные саундтреки фильма — песни групп «Каста» и «Баста» — два Романа, режиссер и актер, раздавали автографы и охотно позировали для фото и «себяшек» с гостями.

Фильм «Гуляй, Вася», как и другие фильмы Романа Каримова, наполнены сарказмом и иронией. Умение тонко подметить особенности и недостатки современной молодежи и при этом никого не оскорбить — один из главных приемов Романа Каримова. Также украшают фильм традиционные остроумные диалоги героев, а «вишенка на торте» — обворожительная актриса Любовь Аксенова, сыгравшая очень смешную особу.

Девушка Василиса (Вася), ищет любовь, просит от жизни хороший день и старается получить от нее все самое лучшее, верит в гороскопы и бессмысленную беспощадную теорию знаков, занимается «саморазвитием», но не прочь крепко выпить … В общем, очень смешное кино. Рекомендовано для хорошего настроения.

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