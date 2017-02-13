Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Украина решила заплатить за дружбу с США
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14События недели в фотографиях
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Проблем у детей и подростков стало меньше?

По последним данным, в 2016 году на детский телефон доверия позвонило на 8 тыс. подростков меньше, чем в 2015-м. Почему? Проблем у них стало меньше?

Ольга Рублева

Как объяснила Ольга РУБЛЁВА, руководитель кемеровского телефона экстренной психологической помощи, снижение количества телефонных звонков за прошлый год связано, прежде всего, с тем, что уменьшилась так называемая «засорённость линии» — стало меньше звонков-розыгрышей, обрывов соединения и т. д. По её мнению, сыграла роль профилактика, которую вели специалисты департаментов соцзащиты и образования и сами психологи. Они беседовали со школьниками и объясняли им, что такое детский телефон доверия и по каким поводам на него можно звонить. Ольга Петровна считает, что общение с ребятами в школах не могло не сказаться на статистике — мальчишки и девчонки стали грамотнее и ответственнее, поэтому количество звонков перешло в качество помощи.

«Порой мы буквально “задыхались” от циничных и бессмысленных звонков-розыгрышей от детей и подростков — их было до 40−50% от общего числа. Сейчас подобных звонков стало меньше наполовину! За 20 лет, что я работаю с детскими телефонными обращениями, на самом деле количество звонков по реальным проблемам из года в год остаётся примерно одинаковым (около 10−12 тыс. по городу), с незначительным увеличением или уменьшением. Но в 2016 году стало больше звонить ребят, которые действительно хотят обсудить свои проблемы, разобрать их и найти выход из сложной ситуации. И реальное время работы наших психологов, напротив, увеличилось», — добавляет Ольга Рублёва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Алтае собака согревала брошенного на морозе ребенка
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Белый дом заявил о доказательствах фальсификации на выборах
Эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины
Адель получила «Грэмми» в номинации «песня года» за сингл Hello
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь