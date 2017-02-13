Проблем у детей и подростков стало меньше?

По последним данным, в 2016 году на детский телефон доверия позвонило на 8 тыс. подростков меньше, чем в 2015-м. Почему? Проблем у них стало меньше?

Ольга Рублева

Как объяснила Ольга РУБЛЁВА, руководитель кемеровского телефона экстренной психологической помощи, снижение количества телефонных звонков за прошлый год связано, прежде всего, с тем, что уменьшилась так называемая «засорённость линии» — стало меньше звонков-розыгрышей, обрывов соединения и т. д. По её мнению, сыграла роль профилактика, которую вели специалисты департаментов соцзащиты и образования и сами психологи. Они беседовали со школьниками и объясняли им, что такое детский телефон доверия и по каким поводам на него можно звонить. Ольга Петровна считает, что общение с ребятами в школах не могло не сказаться на статистике — мальчишки и девчонки стали грамотнее и ответственнее, поэтому количество звонков перешло в качество помощи.