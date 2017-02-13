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09:22 (мск), источник: Om1.ru

На улице Ленина в Омске, в которую Газпром вложил 2 миллиарда, уже сломали систему полива

Коммуникации могли быть повреждены при уборке снега. Он расчищался вручную, но работы проводились так грубо, что система автоматического полива могла не пережить эту зиму. В ДГХ будут искать виновных весной.

Неквалифицированная уборка снега может привести в Омске к крупному скандалу. Как сообщают осведомленные источники, на улице Ленина, где летом 2016 года была проведена масштабная реконструкция, уже выведена из строя система полива зеленых насаждений.

Участок, где повредили коммуникации, инсайдеры не называют, но в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города Омска не исключают подобный вариант, отмечая, что улица разделена на участки, и с уборкой территориях, закрепленных за коммерческими организациями, действительно возникли проблемы. Кроме того, усердствуя при уборке снега, на некоторых участках оголили зеленые насаждения, а потом спешно завозили туда снег, дабы спасти молодые деревья от вымерзания.

Но как выяснилось, авторами проблем являются отнюдь не коммунальщики, а бизнесмены, поскупившиеся на договоры со специализированными организациями и доверившие уборку дилетантам. Всю территорию улицы Ленина контролирует Управление дорожного хозяйства и благоустройства, однако прилегающие к торговым и коммерческим заведениям участки убирают сами предприниматели, причем не все из них отнеслись к этому добросовестно.

Галина Цыганова, главный агроном БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города Омска:

— В настоящее время могу сообщить следующее: административно-технической инспекцией было дано предписание предпринимателям, имеющим торговые объекты на улице Ленина, убрать прилегающую территорию и оголить верхушки зеленых насаждений, которые они закидывают, не заключая договор на вывоз снега и складируют его на тех местах, где выполнено озеленение. На тот момент, когда им было дано предписание, АТИ распорядилась оставлять снежный покров не менее 50 см., чтобы предотвратить вымерзание корневой системы новых посадок.

Но как выяснилось, часть предпринимателей предписание выполнила. Они убрали снежную шапку и оставили ровненький снежный покров. Вторая часть вообще еще ничего не убирала, а третья часть предпринимателей выполнила указания совершенно неправильно, счистив снег до основания. В итоге городским коммунальщикам пришлось спешно проводить спасательную операцию и завозить снег на улицу.

Галина Цыганова, представитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города Омска:

 — Для того чтобы не вымерзли зеленые насаждения, мы были вынуждены в кратчайшие сроки завезти свежий чистый снег, выровнять его и сделать подушку снежного покрова для свежих многолетников.

Что касается поливочной системы, то на улице Ленина она действительно есть, но убедиться зимой в ее целостности невозможно. По словам Цыгановой, весной ее состояние в данной зоне будет проверяться, и если на чьем-то участке обнаружатся поломки, то восстанавливаться полив будет за счет тех предпринимателей и бизнесменов, которые неосторожно убирали снег.

 — Кто выполнял эту работу, на того и будем возлагать обязанности по восстановлению полива. Но зимой никак не проверить систему — это можно будет сделать лишь тогда, когда все оттает и сойдет снег, — заявили в управлении, подчиняющемся департаменту городского хозяйства администрации города Омска.

Таким образом, если система полива действительно сломана, то ДГХ сможет найти виновных только весной. При этом АТИ сейчас составляет акты, в которых фиксирует, кто из предпринимателей убрал снег на улице Ленина, а кто нет.

Напомним, что Газпром потратил на реконструкцию улицы Ленина 2 млрд. рублей. Работы проводила питерская компания «ИдеалСтрой». В рамках реконструкции в исторической части Омска были проложены новые коммуникации, сделано асфальтовое покрытие дорожной магистрали и тротуаров, отремонтированы фасады исторических зданий на Любинском проспекте и произведено озеленение. Сколько средств при этом было вложено в автоматическую систему полива, не сообщается.

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