По каким адресам в течение месяца в Симферополе будут отключать электричество

В списке шесть улиц и один переулок:

— ул. Лескова, дома №№ 35−37;.

— ул. Хохлова, №№ 1−53;.

— ул. Софьи Перовской, №№ 2−48,1−37;.

— ул. Пирогова, №№ 16−46, 19−67;.

— ул. Рылеева, №№ 8−12, 15−21;.

— ул. Дацуна, №№ 2−24, 5−25;.

— пер. Пирогова, №№ 4−8, 3−5.

Как сообщили в «Крымэнерго», отключения в связи с реконструкцией воздушных линий 0,4кВ: ТП-279 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии, — призвали в «Крымэнерго».