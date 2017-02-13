В Самаре пройдет Ночь модерна

Мероприятие на этот раз приурочено к Дню всех влюбленных. Посетителей ждет концерт «Я жду тебя», составленный из шедевров вокальной лирики ХIХ-ХХ века, обзорная экскурсия по музею «Любовь под крылом бабочки», которая расскажет о хозяевах особняка, супругах Курлиных, об истории их семьи и постройки дома.

Перед посетителями выступят актеры Плэйбэк-театра, в котором спектакль создается «здесь и сейчас». В этот вечер актеры театра могут сыграть романтические истории, предложенные посетителями.

На вечере пройдет скетч-пати с участием молодых самарских художников, работающих в разных стилях и техниках. Гости смогут получить свой скетч-портрет от понравившегося автора.