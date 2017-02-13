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08:41 (мск), источник: Газета.Ру

Адель выиграла «Грэмми» в номинации «песня года» за сингл Hello

В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми», на которой Леди Гага спела с Metallica, Дэвид Боуи получил больше наград, чем при жизни, а Бейонсе выступила беременной и проиграла Адель.

Источник: AP 2016

Предсказуемым образом в нынешнем году церемония «Грэмми» носила особенно торжественный и в значительной степени поминальный характер в связи с многочисленными смертями за отчетный период. Дэвида Боуи, впрочем, почтили при помощи Леди Гаги еще год назад, поэтому в нынешнем внимание было сосредоточено на выступлениях, посвященных Принсу, Джорджу Майклу и чествовании Bee Gees — из трех братьев в живых остался только Барри Гибб.

Последнее выступление было самым торжественным — на сцену для исполнение попурри из песен группы поднялась специально собранная группа, Гибб, сидевший в зале, был доволен. Самым трогательным был трибьют Джорджу Майклу от Адель.

Певица сама выбрала его редкий сингл «Fastlove», но не смогла правильно начать его петь, эмоционально извинилась, отчетливо сказала «fuck» мимо микрофона и в итоге не только спела, но и заслужила стоячую овацию. Выступление Бруно Марса в образе Принса получилось ожидаемо самым жизнерадостным, хотя певцу еще предстоит ушат помоев за то, что посягнул на святое.

Вообще, в связи с тем, что Американская академия звукозаписи по-прежнему не придумала, как поспевать за стремительным временем, компенсировать недостаток номинаций у актуальных артистов традиционно было решено концертными выступлениями.

Больше всего эмоций в этом смысле, конечно, вызвала беременная Бейонсе.

Источник: AP 2016

Певица, недавно объявившая, что ждет двойню и на сцену вышла в костюме богини. Номер был построен на целом голографическом каскаде, в котором немудрено было запутаться. Для супруги Джей-Зи, конечно, важно было донести две основных мысли — силы черного братства (вернее, сестринства) и радости материнства. Получилось так, что все ахнули, а сценография выступления будет разбираться по частям еще долго.

Одно из самых ожидаемых выступлений — дуэт Леди Гаги и Metallica с песней «Moth Into The Flame» прошло эффектно, но несколько скомкано. Сперва у Джеймса Хэтфилда не включился микрофон и остаток песни ему пришлось петь в один с Гагой. Зато на сцене было много огня, а Гага обеспечила угловатое, но энергичное выступление с прыжком со сцены на руки специально выставленной публики и финальной демонстрацией свежей татуировки мотылька на всю спину.

Теперь все гадают, была ли тату постоянной. Музыканты Metallica при это выглядели так, будто во всем этом участвовать их заставили обстоятельства.

Что же касается непосредственно наград, то тут не обошлось без курьезов, казусов и скандалов.

Во-первых, незадолго до церемонии на ней отказались присутствовать Джастин Бибер и Дрейк (в знак солидарности с игнорируемыми молодыми артистами) и Канье Уэст (обвинив академиков в пренебрежении черными музыкантами). В итоге за молодежь пришлось отдуваться Twenty One Pilots, которые вышли на за наградой без штанов, а за черных — Рэпперу Ченсу. Он получил награды за лучшие дебют, рэп-песню и рэп-альбом (микстейп «Colouring Book»), а ближе к концу еще и закатил мощное выступление с хором.

Второй важный рэп-перформанс на «Грэмми» принадлежал возродившимся в прошлом году «A Tribe Called Quest». Их новый и последний альбом «We Got It from Here… Thank You 4 Your Service» в значительной степени посвящен современной Америке и предвыборной лихорадке, а потому и выступление в компании новой надежды R’n'B Андерсона Пака прозвучало главной политической нотой вечера.

Что касается казусов, то главным стал внезапный триумф Дэвида Боуи. Певец, при жизни имевший только награду за лучшее видео (полученную в конце 1980-х), на сей раз удостоился целых пяти (лучшая рок-песня, рок-выступление и альтернативный альбом, а также лучшие упаковка и работа звукоинженеров) — за альбом «Blackstar».

Ну и наконец, некоторая интрига содержалась в главных номинациях. Основное противостояние, разумеется, развернулось между Адель и Бейонсе, но в альбомной номинации был представлен, например, великолепный «A Sailor’s Guide To Earth» Стерджилла Симпсона, удачно мешающего кантри и соул. Академики, впрочем, предпочли мелодраму.

Записью года стала песня «Hello», а альбомом — «25» Адель, у которой к этому моменту на счету были еще и лучший поп-альбом и поп-перформанс. Британка вышла на сцену, в очередной раз за церемонию разрыдалась и поблагодарила мужа, сына, маму и Бейонсе, которая тоже смахнула скупую слезу и, кажется, наконец расслабилась после своего выступления.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Загнивают и загнивают, никак загнить не могут!)
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