Адель выиграла «Грэмми» в номинации «песня года» за сингл Hello
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Предсказуемым образом в нынешнем году церемония «Грэмми» носила особенно торжественный и в значительной степени поминальный характер в связи с многочисленными смертями за отчетный период. Дэвида Боуи, впрочем, почтили при помощи Леди Гаги еще год назад, поэтому в нынешнем внимание было сосредоточено на выступлениях, посвященных Принсу, Джорджу Майклу и чествовании Bee Gees — из трех братьев в живых остался только Барри Гибб.
Последнее выступление было самым торжественным — на сцену для исполнение попурри из песен группы поднялась специально собранная группа, Гибб, сидевший в зале, был доволен. Самым трогательным был трибьют Джорджу Майклу от Адель.
Певица сама выбрала его редкий сингл «Fastlove», но не смогла правильно начать его петь, эмоционально извинилась, отчетливо сказала «fuck» мимо микрофона и в итоге не только спела, но и заслужила стоячую овацию. Выступление Бруно Марса в образе Принса получилось ожидаемо самым жизнерадостным, хотя певцу еще предстоит ушат помоев за то, что посягнул на святое.
Вообще, в связи с тем, что Американская академия звукозаписи
Больше всего эмоций в этом смысле, конечно, вызвала беременная Бейонсе.
Певица, недавно объявившая, что ждет двойню и на сцену вышла в костюме богини. Номер был построен на целом голографическом каскаде, в котором немудрено было запутаться. Для супруги
Одно из самых ожидаемых выступлений — дуэт Леди Гаги и Metallica с песней «Moth Into The Flame» прошло эффектно, но несколько скомкано. Сперва у Джеймса Хэтфилда не включился микрофон и остаток песни ему пришлось петь в один с Гагой. Зато на сцене было много огня, а Гага обеспечила угловатое, но энергичное выступление с прыжком со сцены на руки специально выставленной публики и финальной демонстрацией свежей татуировки мотылька на всю спину.
Теперь все гадают, была ли тату постоянной. Музыканты Metallica при это выглядели так, будто во всем этом участвовать их заставили обстоятельства.
Что же касается непосредственно наград, то тут не обошлось без курьезов, казусов и скандалов.
Второй важный
Что касается казусов, то главным стал внезапный триумф Дэвида Боуи. Певец, при жизни имевший только награду за лучшее видео (полученную в конце 1980-х), на сей раз удостоился целых пяти (лучшая
Ну и наконец, некоторая интрига содержалась в главных номинациях. Основное противостояние, разумеется, развернулось между Адель и Бейонсе, но в альбомной номинации был представлен, например, великолепный «A Sailor’s Guide To Earth» Стерджилла Симпсона, удачно мешающего кантри и соул. Академики, впрочем, предпочли мелодраму.
Записью года стала песня «Hello», а альбомом — «25» Адель, у которой к этому моменту на счету были еще и лучший