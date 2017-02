Адель выиграла «Грэмми» в номинации «песня года» за сингл Hello

Одно из самых ожидаемых выступлений — дуэт Леди Гаги и Metallica с песней «Moth Into The Flame» прошло эффектно, но несколько скомкано. Сперва у Джеймса Хэтфилда не включился микрофон и остаток песни ему пришлось петь в один с Гагой. Зато на сцене было много огня, а Гага обеспечила угловатое, но энергичное выступление с прыжком со сцены на руки специально выставленной публики и финальной демонстрацией свежей татуировки мотылька на всю спину.

Второй важный рэп-перформанс на «Грэмми» принадлежал возродившимся в прошлом году «A Tribe Called Quest». Их новый и последний альбом «We Got It from Here… Thank You 4 Your Service» в значительной степени посвящен современной Америке и предвыборной лихорадке, а потому и выступление в компании новой надежды R’n'B Андерсона Пака прозвучало главной политической нотой вечера.