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09:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Маркин презентует книгу об убийстве 17 бабушек в уральских городах

Экс-руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР Владимир Маркин презентует книгу об убийстве 17 бабушек на Урале.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили пресс-центре «Россия сегодня».

Книга «Убийства, теракты, катастрофы» повествует о деле хладнокровном убийстве 17 пенсионерок, о теракте в аэропорту «Домодедово», о «банде ГТА», которая работала на подмосковных дорогах. Также в книге описано расследование дела прибалтийских пиратов, захвативших сухогруз «Арктик Си», дело о катастрофе «Як-42» в Ярославле, где погибла хоккейная команда «Локомотив».

«Это одни из самых сложных и запутанных расследований, за которые брались только опытные сотрудники. Как проходил сбор улик, поиск свидетелей и виновных? Каковы основные принципы работы современной системы следствия?» — сообщили в пресс-центре.

Книга написана в жанре документального детектива и приковывает внимание реальностью описанных событий и невероятностью того, как они могли произойти и как удалось их раскрыть, несмотря на сложности и противоречия.

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