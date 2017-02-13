Маркин презентует книгу об убийстве 17 бабушек в уральских городах

Об этом Накануне.RU сообщили пресс-центре «Россия сегодня».

Книга «Убийства, теракты, катастрофы» повествует о деле хладнокровном убийстве 17 пенсионерок, о теракте в аэропорту «Домодедово», о «банде ГТА», которая работала на подмосковных дорогах. Также в книге описано расследование дела прибалтийских пиратов, захвативших сухогруз «Арктик Си», дело о катастрофе «Як-42» в Ярославле, где погибла хоккейная команда «Локомотив».

«Это одни из самых сложных и запутанных расследований, за которые брались только опытные сотрудники. Как проходил сбор улик, поиск свидетелей и виновных? Каковы основные принципы работы современной системы следствия?» — сообщили в пресс-центре.

Книга написана в жанре документального детектива и приковывает внимание реальностью описанных событий и невероятностью того, как они могли произойти и как удалось их раскрыть, несмотря на сложности и противоречия.