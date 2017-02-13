Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Украина решила заплатить за дружбу с США
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
14События недели в фотографиях
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
09:15 (мск), источник: Новости Перми

Нынешняя зима в Прикамье стала одной из самых морозных в XXI веке

В Пермском крае было отмечено семь дней, когда температура воздуха опускалась ниже -30°. По данному показателю этот сезон занимает четвертое место.

Источник: Новости Перми

Ночь на 11 февраля в Прикамье стала самой холодной на прошедшей неделе. В Кунгуре температура воздуха составила -35,1°, а в Перми -30,6°. По информации ГИС-центра ПГНИУ, это был седьмой день за текущую зиму, когда была зафиксирована температура ниже -30°. По данному показателю нынешняя зима занимает четвертое место в XXI веке, после зим 2009−2010 (11 дней с температурой ниже -30°), 2002−2003 и 2005−2006 гг. (по десять суток с температурой ниже -30°).

Синоптики отмечают, что 12 февраля 2016 года в регионе наблюдалась аномально теплая погода В Бисере был установлен абсолютный рекорд максимальной температуры для зимнего сезона (+6,1°), суточный температурный рекорд (+1,8°) также был отмечен в Перми.

В целом первая декада февраля 2017 года оказалась на 15 градусов холоднее, чем за аналогичный период прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На руководство «Пермского завода специального машиностроения» завели дело из-за задержки зарплаты
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
Белый дом: На выборах в США голосовали иностранцы и умершие
В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми»
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь