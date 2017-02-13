Нынешняя зима в Прикамье стала одной из самых морозных в XXI веке

Ночь на 11 февраля в Прикамье стала самой холодной на прошедшей неделе. В Кунгуре температура воздуха составила -35,1°, а в Перми -30,6°. По информации ГИС-центра ПГНИУ, это был седьмой день за текущую зиму, когда была зафиксирована температура ниже -30°. По данному показателю нынешняя зима занимает четвертое место в XXI веке, после зим 2009−2010 (11 дней с температурой ниже -30°), 2002−2003 и 2005−2006 гг. (по десять суток с температурой ниже -30°).



Синоптики отмечают, что 12 февраля 2016 года в регионе наблюдалась аномально теплая погода В Бисере был установлен абсолютный рекорд максимальной температуры для зимнего сезона (+6,1°), суточный температурный рекорд (+1,8°) также был отмечен в Перми.



В целом первая декада февраля 2017 года оказалась на 15 градусов холоднее, чем за аналогичный период прошлого года.



