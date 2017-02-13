Нынешняя зима в Прикамье стала одной из самых морозных в XXI веке
В Пермском крае было отмечено семь дней, когда температура воздуха опускалась ниже -30°. По данному показателю этот сезон занимает четвертое место.
В Пермском крае было отмечено семь дней, когда температура воздуха опускалась ниже -30°. По данному показателю этот сезон занимает четвертое место.
Ночь на 11 февраля в Прикамье стала самой холодной на прошедшей неделе. В Кунгуре температура воздуха составила -35,1°, а в Перми -30,6°. По информации
Синоптики отмечают, что 12 февраля 2016 года в регионе наблюдалась аномально теплая погода В Бисере был установлен абсолютный рекорд максимальной температуры для зимнего сезона (+6,1°), суточный температурный рекорд (+1,8°) также был отмечен в Перми.
В целом первая декада февраля 2017 года оказалась на 15 градусов холоднее, чем за аналогичный период прошлого года.