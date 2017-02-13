Омич ездит в мороз на работу на велосипеде

Молодой человек активно занимается спортом. Помимо езды на велосипеде, он также бегает в минусовую температуру и увлекается моржеванием. Прошлые выходные у омича также выдались спортивными.

«День пролетел здорово. С утра в манеже СИБГУФК пробежал эстафету, затем пробежку в 5 км. Приехал домой, подкрепившись и отдохнув, снова пробежался по улице, сделал кружок в 4 км. После сел на велосипед и покатил на “Зелёный Остров” искупаться в проруби и поработать. Снова пробежался12 км, затем искупнулся, поработал, сел на велосипед и покатил домой», — написал на своей страничке «ВКонтакте» Игорь Буховец.

Также в соцсетях периодически появляются видео омича, рассекающего в мороз по омским дорогам.