В Уфе в двух районах произойдет плановое отключение воды

Как пояснили в МУП «Уфаводоканал», это связано с заменой задвижки или ремонтом водопровода. В Советском районе с 10.00 до 18.00 отключается ХВС в жилых домах по проспекту Октября, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 14/1, и в клинике по проспекту Октября, 6/1. В Центральном теплопункте № 730 на Менделеева, 152/1, ХВС будет отключено с 10.00 до 16.00.

В Кировском районе с 10.00 до 17.00 вода отключается в домах и организациях по улице Чернышевского: №№ 122 (жилой дом, аптека), 122/2 (детсад № 20).