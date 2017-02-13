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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в двух районах произойдет плановое отключение воды

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 14 февраля в двух районах произойдет плановое отключение холодной воды.

Источник: Reuters

Как пояснили в МУП «Уфаводоканал», это связано с заменой задвижки или ремонтом водопровода. В Советском районе с 10.00 до 18.00 отключается ХВС в жилых домах по проспекту Октября, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 14/1, и в клинике по проспекту Октября, 6/1. В Центральном теплопункте № 730 на Менделеева, 152/1, ХВС будет отключено с 10.00 до 16.00.

В Кировском районе с 10.00 до 17.00 вода отключается в домах и организациях по улице Чернышевского: №№ 122 (жилой дом, аптека), 122/2 (детсад № 20).

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