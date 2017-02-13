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09:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Рабочая неделя в Воронеже будет теплой и снежной

Новая рабочая неделя в Воронеже будет снежной и теплой — синоптики обещают до -1 градуса. В течение пятидневки будет преимущественно пасмурно, а в середине недели погоду испортит сильный ветер с порывами до 15 м/сек.

Источник: РИА "Воронеж"

В первый рабочий день регион будет находиться в стороне от активных атмосферных фронтов, но без небольших локальных снегопадов не обойдется, а температурный режим по сравнению с прошедшими выходными существенно не изменится. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 13 февраля, днем -6, небольшой снег и переменная облачность. Ветер северо-западный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день в истории метеонаблюдений в Воронеже был в 1989 году, когда воздух прогрелся до +7,3, а самым холодным — в 1949-м: тогда синоптики зафиксировали 29,4 градуса мороза.

Во вторник, 14 февраля, ночью -10, днем -2 градуса. Синоптики обещают пасмурную погоду, снегопад и сильный ветер юго-западного направления со скоростью 6−11 м/сек, но с порывами до 15 м/сек. Однако такая погода не должна испортить автомобильный флешмоб, которой воронежцы решили организовать в День всех влюбленных.

В среду, 15 февраля, ночью всего -4, днем -1 градус. Снежно, пасмурно и ветрено, 7−12 м/сек, с порывами до 15 м/сек, юго-западного направления.

В четверг, 16 февраля, ночью -9, днем -5 градусов. Без осадков, солнце периодически будет выходить из-за облаков, ветер северо-западный, 3−8 м/сек.

В последний рабочий день, 17 февраля, ночью -10, днем — 5 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4−9 м/сек.

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