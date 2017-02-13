Александр Ролик: Инициативы Натальи Изотовой воплотились в краевые законы

Владивосток, 13 февраля, PrimaMedia.

Многие инициативы Натальи Изотовой, трагически ушедшей из жизни 11 февраля этого года, нашли воплощение в краевых законах по поддержке материнства и детства, отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Общественник, депутат Думы Владивостока отдавала всю себя благородной миссии, говорится в тексте сообщения, опубликованного на официальном сайте ЗС ПК, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, что 11 февраля ушла из жизни Наталья Владимировна Изотова, депутат городской думы Владивостока и президент Приморского краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама». Причиной преждевременной смерти Натальи Изотовой стала продолжительная борьба с раком желудка. Прощание с Натальей Изотовой начнется во вторник, 14 февраля, в Покровском храме с 12.00 часов.

«Каждый, кому посчастливилось работать с Натальей Владимировной, чувствовал огромный потенциал этой замечательной женщины и заряжался ее неиссякаемой энергией, силой и вдохновением.

Она всегда приходила на помощь тем, кто в этом особенно нуждался: детям-сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям, приморцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вместе с депутатами Законодательного Собрания Приморского края она провела целый ряд благотворительных акций. Многие ее инициативы по поддержке материнства и детства воплотились в краевые законы.

Наталья Владимировна Изотова просто творила добро и отдавала этой благородной миссии всю себя без остатка. Такой она навсегда останется в наших сердцах.

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Натальи Владимировны Изотовой, — говорится в сообщении спикера ЗС ПК Александра Ролика.