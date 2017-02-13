Более 100 владивостокских автомобилистов выстроились в форме сердца

В минувшие выходные владивостокские автомобилисты устроили флешмоб в честь Дня Святого Валентина на «Приморском кольце», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Флешмоб прошел под названием Автосердце и был посвящен приближающемуся празднику влюбленных.

На «Приморское кольцо» съехали автоклубы города, всего было задействовано 104 машины для формирования сердца.

После того как стемнело, водители зажгли огни фар, что сделала флешмоб не только красочным, но и романтичным.