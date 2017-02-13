ОмГТУ получит федеральный грант более 7 млн рублей

Омский государственный технический университет получит федеральный грант в размере 7 млн рублей 600 тысяч рублей, сообщают «Коммерческие вести».

Омский государственный технический университет стал финалистом федеральном конкурсе грантов для развития студенческих объединений — ПРДСО-2017, защитив проект с финансированием в размере 7 млн 600 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте университета, 2 млн рублей планируется потратить на развитие студенческой науки и инноваций и студенческих объединений ОмГТУ. Остальное — на развитие международного сотрудничества, историко-патриотического воспитания, культуры и творчества, спорта, здорового образа жизни и волонтерства.

В конкурсе ПРДСО-2017 также принимали ещё два омских вуза — Омский педагогический университет и Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского.