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09:29 (мск), источник: АиФ Омск

ОмГТУ получит федеральный грант более 7 млн рублей

Часть этих средств будет потрачено на выставку-конкурс конструкторских бюро опорных университетов в рамках ВТТА.

Омский государственный технический университет получит федеральный грант в размере 7 млн рублей 600 тысяч рублей, сообщают «Коммерческие вести».

Омский государственный технический университет стал финалистом федеральном конкурсе грантов для развития студенческих объединений — ПРДСО-2017, защитив проект с финансированием в размере 7 млн 600 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте университета, 2 млн рублей планируется потратить на развитие студенческой науки и инноваций и студенческих объединений ОмГТУ. Остальное — на развитие международного сотрудничества, историко-патриотического воспитания, культуры и творчества, спорта, здорового образа жизни и волонтерства.

В конкурсе ПРДСО-2017 также принимали ещё два омских вуза — Омский педагогический университет и Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского.

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