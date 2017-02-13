ОНФ вышел на борьбу с несанкционированными свалками в Иркутской области

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках Года экологии запустил новый проект «Генеральная уборка», который направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием региона. Об этом сообщил руководитель региональной группы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции. Народный фронт запустил интерактивную карту свалок, где каждый житель региона может оставить информацию о нарушении санитарных норм и бездействии властей. Сергей Апанович рассказал о нескольких вопиющих случаях в Усть-Ордынском и Шелеховском районах, которые удалось выявить благодаря активным гражданам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Апанович отметил, что одной из наиболее острых экологических проблем являются несанкционированные свалки. Он привел в пример недавний выезд фронтовиков на «полигон» возле поселка Усть-Ордынского. Его площадь составляет около 18-ти га. Мусор туда вывозился, со слов администрации, в течение восьми лет. Свалка стала местом выпаса коров, а также домом для стай бездомных собак и полчищ крыс.

«Власти, которые, по их словам, не имеют отношения к этой свалке, поставили несколько ограждающих бетонных плит и домик со сторожем. Я думаю, что с людей собирали деньги за ввоз мусора. Что мы там увидели воочию: несколько десятков голов рогатого скота, который просто пасся на помойке и ел все, вплоть до полиэтиленовых пакетов. На свалке бегали стаи бездомных собак и полчища крыс, как в мультфильме о Гамельнском крысолове. Крысы выглядывали из каждой щели, как сурки, и подглядывали за нами. Власти не предприняли попыток, чтобы ограничить доступ к свалке для тех же коров. Эта свалка может стать причиной инфекционной болезни, которая распространится через молоко. Свалка возле Баяндая также несанкционированная. Мало того, она находится в центральной экологической зоне. Вопрос о временном хранении, утилизации также властями не рассматривался», — рассказал Сергей Апанович.

В прошлую пятницу, 10 февраля, «фронтовики» ездили на Баклашинскую свалку. Она находится буквально в 150-ти метрах от новостроек. Главы МО, естественно, на месте не оказалось.

«В администрации нам сообщили, что в 2016 году они потратили на ликвидацию этой свалки 800 тысяч рублей. Однако по внешнему виду этого не скажешь. На встрече с первым заместителем мэра Шелеховского района Светланой Щепиной я задал вопрос о Баклашинской свалке. Она от меня в первый раз слышала, что 800 тысяч рублей были потрачены на ликвидацию. Это говорит о плохой работе местных властей», — считает «фронтовик».

Сергей Апанович выразил опасение, что таких несанкционированых свалок в Иркутской области сотни, хотя с начала работы карты свалок ОНФ в регионе поступило всего шесть обращений. Глава исполкома ОНФ в Приангарье Елена Зубун призвала всех неравнодушных людей принять активное участие в обнаружении и ликвидации свалок.

«Каждый гражданин может нанести информацию на карту свалок. Когда гражданин размещает заявку, мы проверяем эту свалку. Также мы просим граждан оставлять свои контакты для нас. На сайте этого не будет видно, но в случае если что-то указано неверно, мы свяжемся с обратившимся и уточним информацию», — сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать программу сбережения озера Байкал. Лидер государства рассказал об этом в послании Федеральному Собранию 1 декабря. По его словам, гражданскому обществу необходимо принимать активное участие в совершенствовании природоохранного законодательства. Президент заявил, что всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.