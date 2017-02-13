Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе масленичных кукол

26 февраля во время празднования Широкой Масленицы на площади Павших борцов назовут имена победителей конкурса «Масленица — 2017». В мероприятии могут поучаствовать индивидуальные авторы и коллективы. Высота ростовой куклы должна быть не менее 1,5 метра, ее можно сделать из любых материалов. Победители получат дипломы и призы.

Заявки на участие в веселых соревнованиях ждут в МУК «Волгоградконцерт» по адресу: Волгоград, улице Чуйкова, 4А или по электронной почте: volgogradconcert_post@mail.ru, факс: 8 (844) 38−10−82 .